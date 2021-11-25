ЄС змінює правила в'їзду з 1 березня: для всіх вакцинованих буде "зелене світло"

Європейська Комісія оголосила в четвер нові пропозиції до правил в'їзду у ЄС в умовах пандемії коронавірусу, за якими ЄС відходить від системи дозволів на "несуттєві" подорожі на основі оцінки ситуації в окремих країнах на користь індивідуального допуску на територію ЄС - вільний для людей, що пройшли повний курс вакцинації.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявила Єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йогансон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Європейська Комісія вирішила ввести з 1 березня нові правила для в'їзду в Європейський Союз із третіх країн. На сьогодні люди, що прибувають за "суттєвих" причин, завжди можуть потрапити на територію ЄС. Ми також маємо перелік країн - наразі близько 20 - для (громадян - ред.) яких дозволені також "несуттєві" подорожі. Ми відходимо від цих правил на користь індивідуального підходу. Це означає, що ми будемо дозволяти в'їзд для людей, що є вакцинованими. Всі люди, які пройшли вакцинацію, можуть приїжджати до Європейського Союзу", - сказала Єврокомісар.

Вона уточнила, що вакцинованими вважаються люди, які пройшли повний курс вакцинації вакцинами, що були визнані та отримали авторизацію від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) та від Європейської Комісії.

Якщо люди отримали щеплення вакцинами, що були визнані та ухвалені ВООЗ, зокрема тими, що їх ЄС та країни-члени передали третім країнам, - таким людям також буде дозволений в'їзд на основі наявності сертифікату вакцинації, але за додаткової умови, - наявності додаткового PCR-тесту, зробленого перед поїздкою.

Це ж стосується людей, сертифікати яких підтверджують подолання хвороби, - вони також можуть в'їжджати до ЄС за наявності PCR-тесту. Такі ж вимоги поширюватимуться на дітей та підлітків від 6 до 17 років, які не мають вакцинації, - вони можуть в'їжджати на підставі наявності PCR-тесту. Від дітей молодшого віку тести не вимагатимуться.

Йогансон наголосила також, що нові правила вводять певні обмеження на тривалість дії сертифікатів вакцинації, оскільки дія вакцини не може тривати необмежений період.

З 10 січня громадянам третіх країн, які подорожують до ЄС, необхідно мати COVID-сертифікат із підтвердженням серії щеплень, що були завершені не пізніше 9 місяців до дати пред'явлення сертифікату. Після 9 місяців від останнього щеплення сертифікат вакцинації втрачає чинність, якщо люди не зроблять додаткове, так зване "бустерне" щеплення.

Згадані пропозиції Єврокомісії мають пройти затвердження на рівні Ради ЄС.

9 листопада ЄС виключив Україну із "зеленого" списку країн, для громадян яких дозволені "несуттєві" подорожі до ЄС.