Саакашвілі ушпиталили до лікарні для ув'язнених - пенітенціарна служба Грузії

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених No18 в місті Глдані.

У Пенітенціарній службі Грузії заявили, що це зробили "через небезпеку" та "задля уникнення погіршення стану здоров'я" Саакашвілі.

"Ми поетапно надаватимемо громадськості додаткову інформацію", - додали в службі.

Мати політика Гіулі Аласанія та народна депутатка ("Слуга народу") Єлизавета Ясько, що перебуває в стосунках з Саакашвілі, зазначали, що таке переміщення не погоджували ні з родичами, ні з адвокатами ув'язненого.

"Попри заяви консиліуму лікарів. грузинського та українського Обмудсменів, позиції України; його перевели в найнебезпечніше місце для його життя - Глдані!", - заявила Ясько.

Зауважимо, 4 листопада грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія перевіряла цю установу на предмет готовності до того, аби прийняти Саакашвілі.

Ломджарія зазначила, що "ризики фізичної безпеки в установі зведені до мінімуму", а медзаклад має можливість надавати послуги ув'язненим із різними потребами, зокрема, тим, хто вмирає від голоду.

Утім ризик словесної агресії та психологічного тиску з боку ув'язнених вона не виключила. Ломджарія закликала владу обрати для Саакашвілі альтернативний медичний заклад.

"Паралельно з наданням медичних послуг неприпустимо поміщати будь-якого в'язня в середу, що принижує його честь та гідність", - наголошувала омбудсмен.

Український омбудсмен Людмила Денісова в коментарі телеканалу "Україна 24" зазначила, що раніше цей медичний заклад не мав ані необхідного устаткування, ані медперсоналу, зокрема, реаніматологів. Наразі ж ситуацію покращено і медична допомога може бути надано.

Також Денісова сповістила, що грузинське законодавство дозволяє лікарям приймати рішення про початок примусового годування тих, хто голодує. Наразі таких рішень щодо Саакашвілі не приймали.

Певний час, за її словами, Саакашвілі давали препарати для підтримки його стану здоров'я як того, хто голодує. Також були крапельниці. Утім він сам відмовився від цього після того, як в'язниця розповсюдила інформацію про проведення таких дій щодо нього. Тому, акцентувала омбудсмен, зараз "важко сказати, скільки, може, хвилин, залишилося в його житті".

#Буквы

https://bykvu.com