Саакашвілі відмовився приймати ліки й добавки після відео з лікарні

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовився від прийому ліків та добавок після того, як пенітенціарна служба опублікувала відео, на якому він начебто щось їcть.

Саакашвілі помістили до в'язниці в грузинському місті Руставі 1 жовтня

Експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, який 38-й день голодує в грузинській в'язниці, відмовився від необхідних для оцінки стану його здоров'я тестів, прийому добавок та ліків. Про це в неділю, 7 листопада, повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

Кіпшидзе висловив стурбованість у зв'язку з цим рішенням, оскільки "деякі показники здоров'я Саакашвілі погіршуються щогодини", передає "Інтерфакс". За його словами, Саакашвілі прийняв таке рішення у знак протесту після того як спеціальна пенітенціарна служба Грузії опублікувала 6 листопада відео з камер спостереження, де видно, як експрезидент щось їсть у медпункті тюремного закладу. Міністер юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі харчується кашами та п'є натуральні соки.

Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook пояснив, що отримував мінеральні та мікронутрієнтні добавки, прописані лікарями у медичному центрі, які необхідні під час схуднення, щоби стабілізувати пульс, частоту серцевих скорочень та мінімальний рівень глюкози. "До медпункту ніхто не ходить поїсти, там лікуються пацієнти. У медичному кабінеті офіційно встановлені відеокамери, але не для публікації, а з метою безпеки. Звичайно, я знав, що вони записують, і принаймні це робить відео ще абсурднішими", - зауважив він. Саакашвілі додав, завдяки відео можна переконатися у його "голодуванні і, м'яко кажучи, не найкращій формі". Цивільна клініка чи тюремний медзаклад

Лікар політика закликав членів консиліуму (багатопрофільної групи лікарів, створеної для спостереження за станом здоров'я Саакашвілі) терміново провести зустріч, аби визначитися з подальшими діями. Наразі влада Грузії погоджується перевести Саакашвілі лише до тюремного медзакладу. Кіпшидзе наголошує, що якщо експрезидент залишиться у в'язниці і не буде госпіталізований, то може померти. "Він приймав ліки, які забезпечували його життя", - наголосив лікар. Затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. Відтоді він оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у п'яти кримінальних справах. Зокрема, в 2018 році його заочно засудили до шести років ув'язнення за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Саакашвілі усі звинувачення на свою адресу називає сфальшованими.