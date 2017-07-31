Саакашвили обвинили в покупке траурного венка Вацлаву Гавелу за счет Грузии

Власти Грузии обвиняют экс-президента страны Михеила Саакашвили в растрате 505 евро на траурный венок бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу

Об этом написала в своем Facebook грузинский политик Эка Цамалашвили, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Это обвинение могло стать причиной лишения Саакашвили гражданства Украины.

"23 декабря 2011 года Саакашвили прилетел в Прагу на похороны Вацлава Гавела, одного из лидеров "Бархатной революции" 1989 года. Разумеется, возложил и траурный венок. Согласно рапорту Темура Джанашиа, главы специальной службы государственной охраны, расходы на приобретение венка были покрыты со счетов данной службы. Да, венок был куплен на наши деньги, от нашего имени, от имени Грузии для человека, который боролся за свободу не только европейцев, но и за нашу свободу. Слова Вацлава Гавела, произнесенные им в поддержку Грузии во время войны 2008 года, имели большое значение для нашей страны", - пишет политик.

По его словам, на похоронах Гавела, помимо Саакашвили, присутствовал ряд мировых политиков, в том числе Хилари Клинтон, Николя Саркози, Дэвид Кемерон и другие. Все они также принесли траурные венки.

"В уголовном деле "пиджаков и венков" также есть другие расходы, которые обычно бывают во время любых перелетов официальных лиц, в том числе президента Саакашвили: дорога, питание, проживание в гостинице", - заявил Цамалашвили.