Саммит Евросоюза будет рекомендовать совету ЕС продлить санкции против России

Сегодня стартует саммит стран Евросоюза, где может быть принято решение о продлении санкции ЕС против России. Саммит продлится два дня, и среди главных вопросов также будут проблемы безопасности и обороны, выход Британии из ЕС и миграционный кризис.

Кроме того, во время саммита немецкая канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон представят отчет о эффективности Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что, во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, он подчеркнул важность реализации Минских соглашений в кратчайшие сроки. При этом министр предупредил Россию, что в случае несоблюдения Минска, отношения между РФ и Европой будут ухудшаться.

По материалам: Интерфакс-Украина

