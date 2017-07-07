Саммит G20 начался в Гамбурге

В немецком Гамбурге за закрытыми дверями началась встреча лидеров 20 сильнейших развитых экономик мира.

Об этом сообщает "Укринформ".

Первая сессия в широком кругу посвящена борьбе с терроризмом и международными кризисами. Речь пойдет в основном о совместной борьбе с "Исламской государством". Не исключено, что будут говорить о ситуации в Украине и Сирии, а также северокорейскую кризис. Каких-то публичных разногласий в этом блоке не ожидается.

По рабочим обедом предусмотрено обсуждение темы экономики и торговли.

В программе вечерней сессии значатся темы климата и энергетической политики.

Тема саммита - "Строительство взаимосвязанного мира". Вопросами, которые стоят на повестке дня, кроме вышеупомянутых, является здравоохранение и повышение роли женщин; продовольственная безопасность; дигитализация; проблема беженцев и борьбы с причинами явления, в частности помощь Африке в этом контексте. Также лидеры будут говорить о борьбе с коррупцией.

Германия впервые принимает у себя саммит двадцатки государств, население которых в совокупности составляет почти 2/3 мирового, а доля в глобальном ВВП - 4/5, на их долю приходится 3/4 мировой торговли.

Приглашенными гостями является Испания, Нидерланды, Норвегия, Вьетнам, Сингапур, Гвинея и Сенегал.

В Гамбурге ждут непростые переговоры. Как отметила накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, "совсем нелегко сплотить 20 государств со всеми реалиями и представлениями". При этом хозяйка саммита пообещала сделать все для поиска компромиссов.

Ожидается, что украинская тематика станет одной из основных в блоке международной политической проблематики на встрече G20. В четверг ее касались канцлер ФРГ Меркель и президент США Дональд Трамп, в пятницу она будет обсуждаться на первой личной встрече американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным и на встрече Путин-Меркель. Кроме того, она станет центральной на запланированной трехсторонней встрече Меркель и Путина с президентом Франции Эммануэлем Макрона. При этом, как заверили в ведомстве канцлера, никаких решений по Украине за спиной Киева приниматься не будет.

Напомним, в немецком Гамбурге, полиция с помощью водометов разогнала около 500 участников митинга против глобализации.

Накануне, за несколько дней до саммита G20, в Гамбурге тысячи людей вышли на первую большую демонстрацию . Между протестующими против политики G20 и полицией произошли столкновения . Чтобы разогнать протесты полиция использовала водометы .

12-й саммит G20 в Гамбурге проходит 7 и 8 июля 2017 года.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 запланирована на 7 июля.

В результате столкновений участников акции против саммита G20 с полицией по последним данным пострадали 76 полицейских .