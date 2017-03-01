Самолеты РФ случайно нанесли удар по поддерживаемым США силам в Сирии

Российские военные самолеты бомбили поддерживаемых США повстанцев в нескольких маленьких деревнях на севере Сирии.

Об этом заявил командующий силами США, которые борются с "Исламским государством" в Ираке и Сирии, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, сообщает AFP.

"Несколько российских самолетов и самолетов режима бомбили некоторые села, и, по моему мнению, они считали, что эти населенные пункты были под контролем ИГИЛ, но … на самом деле там находились наши силы Сирийской арабской коалиции", - сказал Таунсенд.

Он добавил, что американские спецназовцы были менее чем в пяти километрах, и бомбардировки прекратились, когда американцы сообщили россиянам об ошибке по специальным военным каналам.

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