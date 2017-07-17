Сан-Марино первой из стран перейдет на 5G

Крошечная республика Сан-Марино первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны. Как ожидается, Сан-Марино перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года.

Итальянский оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать Сан-Марино в качестве площадки для испытаний новой технологии, пишет Il Sole 24 Ore.

В течение 2017 года Telecom Italia подготовит в Сан-Марино основную инфраструктуру для перехода на 5G.

TIM также проводит испытания в Милане и Турине, но в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности компании, сообщает Financial Times.

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в случае 3G и США с 4G. "Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов", - сказал он.

Мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, включая Россию, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США.

По оценкам Еврокомиссии, которая в 2016 году обнародовала стратегию развития 5G, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят 113 млрд евро к 2025 году. Создание инфраструктуры для них в Европе потребует вложений в размере 56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест.

Источник: Интерфакс-Украина