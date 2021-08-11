Санду підтвердила Росії намір відновити урегулювання конфлікту в Придністров'ї

Президент Молдови Майя Санду під час зустрічі з представником адміністрації президента Росії Дмитром Козаком обговорила конфлікт в Придністров'ї. Вона ще раз підтвердила свій намір відновити процес його урегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Санду.

"Обговорили і врегулювання Придністровського конфлікту. Підтвердила твердий намір Республіки Молдова відновити процес врегулювання конфлікту виключно мирними, політико-дипломатичними засобами", - сказала вона.

Президент Молдови наголосила, що врегулювати конфлікт вона хоче в рамках існуючих переговорних майданчиків "з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності країни в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо, Козак після зустрічі з Санду заявив, що країни "будуть дружити", а також додав, що Придністровський конфлікт є внутрішньою справою Молдови.