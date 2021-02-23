Санкції проти Росії оголосять впродовж наступних тижнів - Білий дім

Тижні, а не місяці - саме стільки часу необхідно для адміністрації Джо Байдена для того, щоб оголосити про введення санкцій проти Росії через її хакерські атаки на американський уряд та приватний сектор.

Про це заявила у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Краще визначення, яке я можу вам дати, - це тижні, а не місяці", - зауважила речник, коментуючи підготовку санкцій проти Росії через її зловмисні дії проти США.

"Ми заявляли про поточний перегляд, і президент (Байден - ред.) говорив про це під час спілкування (телефоном - ред.) з президентом Путіним кілька тижнів тому. Ми звернулися до розвідувального співтовариства, щоб вони виконали подальші дії", - нагадала Псакі.

Вона уточнила, що розвідка має докладно встановити, хто несе відповідальність за хакерську атаку через програму SolarWinds, яку попередня адміністрація поклала на Росію, а також з'ясувати, як саме сталася ця атака і до яких збитків це призвело.

"Ми хочемо зосередитися на тому, щоб дати нашій команді час, необхідний для додаткових кроків - уточнити, хто несе відповідальність. І ми залишаємо за собою право відповіді у такий час і спосіб, як ми вирішимо самі", - підкреслила речник Білого дому.

Напередодні радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван зазначив, що санкції є лише одним із інструментів, які планується застосувати проти Росії через її зловмисні дії проти США.