Санкції Євросоюзу щодо Білорусі будуть спрямовані проти людей, причетних до маніпуляцій з виборами та насильства. Йдеться не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Deutsche Welle.

Він також додав, що зараз готується відповідний санкційний список.

"Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені до маніпуляції з виборами та насильства над демонстрантами", - сказав Маас.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн-учасників Європейського Союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

Пізніше у відповідь на результати виборів в Білорусі розпочались масові протести, які жорстоко придушували силовики.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів.

Також 14 серпня МВС Білорусі заявило про звільнення близько двох тисяч затриманих демонстрантів.

Олександр Лукашенко закликав не виходити на акції протесту в країні.

Прямий канал

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