Санкции Конгресса против России дают Трампу шанс - WSJ

Что бы кто не думал об отношениях Дональда Трампа с Россией, этот сомнительный момент и привел к положительному результату. В среду Сенат проголосовал за усиления санкций против режима Владимира Путина, что стало редким моментом консолидации двух партий в эти дни.

Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal, напоминая, что поддержанное сенаторами решение обязывает Трампа искать поддержку в Конгрессе, если он захочет снять санкции против Москвы. Кроме того, оно расширяет список тех, на кого будет распространяться американское экономическое давление, включая тех, кто причастен к нарушению прав человека, связанный с российской разведкой или оборонными ведомствами. Также сенаторы расширили секторы российской экономики, на которые будут распространяться санкции.

"Путин дает американской стороне много оснований для таких мер. Россия распространяет дезинформацию и с помощью хакерских атак вмешивалась в выборы в США, Франции и Германии. Крым до сих пор оккупирован Россией, а Минские соглашения не выполняются. В это же время, Путин продолжает поддерживать сирийского президента Башара Асада", - говорится в статье.

Также, по мнению Wall Street Journal, новые американские санкции - это жест поддержки россиян, которые в понедельник протестовали против коррумпированной власти.

Президенту Дональду Трампу стоило бы воспользоваться шансом и подписать принятый в Сенате законопроект и энергично поддерживать санкции, чтобы улучшить сотрудничество с Конгрессом и создать двухпартийный подход к России. Ему это особенно будет полезно во времена, когда многие в Вашингтоне думает, что президенту не стоит довріти в политике относительно России. Поддержав санкции, он бы развеял эту недовірю. А Путин получил бы сигнал, что его вызывающее поведение никто вознаграждать не будет.

Напомним, что в среду, 14 июня Сенат США проголосовал за усиление санкций против России. Сообщается, что американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками о предоставлении финансирования более чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней. Также будут ограничены до 30 дней сделки с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям