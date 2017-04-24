Санкции против РФ должны быть долгосрочными - посол ЕС

Санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на заседании международного круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

"Я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны (России), чтобы уменьшить военную агрессию России", - заявил он.

"Несмотря на экспансию и агрессию России в течение последних трех лет нам все же удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе. Нам удалось объединиться. Конечно, санкции повлияли на Россию, и все страны-члены ЕС доказали, что будут действовать совместно, чтобы реагировать на внешние угрозы и руководствоваться принципами общего подхода к проблеме", - сказал Мингарелли.

В то же время, по мнению посла ЕС, Евросоюз должен вести диалог с РФ и применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям.

"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она представляет угрозу в Черноморском регионе", - добавил Мингарелли.

По его словам, аннексия Крыма стала основным средством, который помог РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это для является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.