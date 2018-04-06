Санкции США могут нанести серьезный урон окружению Путина: кто и за что попал в новый список

США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний. Меры приняты в ответ на действия РФ в Украине и Сирии. Активы физических и юридических лиц в США замораживаются, сотрудничество с ними в США - запрещено. Кто и за что попал в новый санкционный список, и чем это грозит - в обзоре LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Большинство фигурантов списка ранее попали в так называемый Кремлевский доклад Минфина США. Санкции введены после недолгого перерыва - спустя менее трех месяцев. В январе в санкционный список попали 21 россиянин и 21 компания.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В списке - 38 российских политиков и олигархов, 15 компаний. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции введены за агрессию в Донбассе и аннексию Крыма, а также поддержку Кремлем режима Башара Асада в Сирии. Кроме того, это ответ на кибератаки в разны странах мира и попытки РФ подорвать демократические процессы на Западе.

Среди фигурантов списка - глава Газпромбанка Андрей Акимов, глава компании Русал Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер, бывший зять Путина Кирилл Шамалов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов. Под новые санкции попали также российские политики - депутаты, советники президента.

Минфин США также наложил санкции на российские компании, в том числе, на Газпром Бурение, Рособоронэкспорт, Русские машины, Русал, группа En+ и группа Газ (полный список)

Активы фигурантов списка, которые находятся под юрисдикцией США, теперь заморожены. Заморожены и их банковские счета, недвижимость, любая другая собственность, доли в других компаниях, ценные бумаги и прочее. Кроме того, заморожены активы тех лиц и компаний, которые сотрудничают с фигурантами списка. Американским гражданам с сегодняшнего дня запрещено заключать с ними сделки.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Предсказать последствия пока сложно: какие именно суммы заморожены и насколько крупные сделки сорваны - неизвестно. По некоторым данным, с американскими компаниями ранее сотрудничали, как минимум, Русские машины и компания Дерипаски Русал. Российский оппозиционер Алексей Навальный, который расследовал деятельность Дерипаски, отметил, что "с экономической точки зрения санкции против Олега Дерипаски и всех его компаний - это пока самые сильные и разрушительные санкции против конкретного лица". "Его бизнес ждут очень сильные изменения", - сказал он.

С уверенностью можно сказать, что новые меры нанесут один из самых сильных уронов окружению Путина, причастному к агрессии России против многих стран мира.