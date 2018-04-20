Санкции США могут ударить по российскому экспорту оружия - СМИ

Санкции США против России уменьшают поступления в оборонную отрасль РФ, а также российский бюджет на перевооружение, пишет Financial Times.

Санкции США привели к миллиардным потерям на российском фондовом рынке и теперь могут ударить по экспорту оружия из России, который составляет $14 млрд, пишет Financial Times.

В санкционный список США включили в том числе российского государственного монополиста по международным продажам оружия - "Рособоронэкспорт".

Новые меры запрещают американцам вести бизнес с "Рособоронэкспортом" и дают возможность расширить ограничительные меры на его клиентов. Издание отмечает, что санкции введены после многих лет усилий со стороны США по ограничению закупки российского оружия другими странами.

РФ - второй по величине мировой экспортер оружия после американцев и находится на завершающей стадии переговоров по продаже установок противовоздушной обороны S-400. Бывший советник управления санкций министерства финансов США Адам Смит считает, что новые санкции увеличивают давление на Россию.

В российской оборонной промышленности назвали решение США нечестной конкуренцией, которая направлена на выдавливание России с рынка оружия.

Ожидается, что уменьшение поступлений в оборонную отрасль скажется на возможности для перевооружения армии России. Представитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что цена производства S-400 для российской армии может увеличиться на 20% в случае уменьшения объемов их производства.

Санкции повлияли на концерн "Калашников", который продавал 90% своего оружия гражданским, в том числе многим американцам, пока санкции 2014 года не заставили концерн изменить бизнес-модель и искать клиентов среди военных. "Калашникову" пришлось потратить более $200 млн на модернизацию своего основного завода в Ижевске.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.

9 апреля на фоне падения российского фондового рынка и ослабления курса рубля состояние ряда бизнесменов, попавших в санкционные списки, сократилось почти на $12 млрд.