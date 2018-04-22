Санкции США: Заморожено до 2 млрд долл. активов российского олигарха Вексельберга, - Reuters

Санкции США против российского олигарха Виктора Вексельберга привели к заморозке активов Renova Group, стоимость которых составляет от 1,5 млрд до 2 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

"В результате санкций все долларовые банковские счета в США, контролируемые компанией Renova Group, были заблокированы", - сообщили источники.

Отмечается, что представители Renova Group отказались комментировать данную ситуацию.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Renova Group, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Также источники отметили, что Renova Group и Вексельберг ищут помощи от швейцарских властей, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 миллионов своих акций в Renova Group, чтобы их избежать.

Как сообщалось ранее, санкции США против российских олигархов, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовала администрация президента США Дональда Трампа.

Напоминаем, что США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов. Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. Кроме того, были введены санкции в отношении 15 российских компаний.