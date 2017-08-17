Саперы проверяют окрестности Барселоны возле места задержания одного из предполагаемых террористов

Команда саперов проверяет окрестности Барселоны возле места задержания водителя фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре города, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на полицию.

Об этом информирует ИНТЕРФАКС.

Ранее полиция задержала двух мужчин по подозрению в причастности к теракту. Один из них - Дрисс Укабир - марокканец. Подробностей о втором задержанном пока нет.

Также ранее поступали сообщения о том, что полиция Испании ликвидировала в перестрелке мужчину, совершившего наезд на двух полицейских после их просьбы остановить автомобиль и провести его досмотр. Однако газета "Паис" отмечает, что до сих пор неясно, действительно ли убитый имеет отношение к теракту.

В центральной части Барселоны в четверг произошел теракт. Водитель белого фургона совершил наезд на пешеходов, проехав свыше 500 метров на большой скорости по улице Рамбла. Его жертвами стали как минимум 15 человек. Также ранения получили около 90 человек, и порядка 15 из них находятся в тяжелом состоянии.