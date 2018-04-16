Саргсяна выдвинули в премьеры Армении, несмотря на массовые протесты

Армянские депутаты выдвинули кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна, против которого в Ереване проходят массовые акции протеста, на должность премьер-министра. Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Согласно сообщению, фракции властной Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" единогласно поддержали кандидатуру Саргсяна.

Парламент будет голосовать по этому поводу 17 апреля.

Отметим, протесты в Ереване продолжаются третий день подряд. С утра понедельника в центре столицы перекрыт ряд важных улиц и дорожно- транспортных узлов. Участники акции выступают против выдвижения третьего президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры.

Протестное движение началось с акции "Мой шаг" - инициированный главой оппозиционной партии "Гражданский долг" Николом Пашиняном пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне и Раздане.

Затем митингующие вышли на улицы Еревана, заблокировав движение в центре города. На проспекте Баграмяна в Ереване между участниками акции и олицейскими произошли столкновения.