Саркози официально обвинили в получении средств от Каддафи

Спустя два дня под стражей экс-президенту Франции Николя Саркози официально выдвинуты обвинения

Речь о деле относительно финансирования президентской кампании властями Ливии, передает "ДС" со ссылкой на Le Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", - говорится в публикации.

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Напомним, что 20 марта во Франции взяли под стражу бывшего президента страны Николя Саркози. По данным СМИ, сейчас Саркози находится под стражей в помещении судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года