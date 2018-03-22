Саркози отрицает все обвинения в свой адрес

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что обвинения в финансировании его избирательной кампании 2007 года не подкреплены доказательствами

"Вы обвиняете в том, что я работал на продвижение интересов Ливийского государства. Как можно говорить, что я поддерживал интересы Ливийского государства? Ведь именно я получил мандат ООН для удара по стране Каддафи. Без моих политических обязательств этот режим, вероятно, до сих пор был бы при власти", - заявил экс-президент, сообщает "ДС" со ссылкой на Le Figaro.

"Я обвиняемый без каких-либо вещественных доказательств - на основании заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина, о котором известно, что он получал деньги от Ливийского государства", - подчеркнул Саркози .

Бывший президент также попросил суд предоставить ему другой статус - свидетеля-подозреваемого.

Такой статус является специфическим для французской судебной практики: подозреваемый проходит по делу как свидетель, но может стать обвиняемым на основании решения суда или по собственной инициативе.

Напомним, вчера бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро (вдвое больше разрешенного законом бюджета избирательной кампании) от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

Сам же сын Каддафи недавно подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Ливии.