Саудівська Аравія заборонила хадж для іноземних паломників

Влада Саудівської Аравії повідомила, що через епідемію коронавірусу хадж цього року не зможуть відвідати віруючі з інших країн.

Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на міністерство у справах хаджу і умри Саудівської Аравії.

"Цього року хадж відбудеться за участю обмеженої кількості парафіян різних національностей, які знаходяться на території королівства Саудівської Аравії з запобіжними заходами для забезпечення безпеки паломників", - йдеться в повідомленні.

У цьому році період хаджу припадає на 28 липня - 2 серпня.

Відомо, що щорічно в обрядах і ритуалах хаджу беруть участь більше трьох мільйонів осіб, у тому числі понад два мільйони мусульман приїжджають з-за кордону.

Як раніше повідомлялося, станом на 22 червня у Саудівській Аравії коронавірусом заразилися більше 161 тисячі осіб.