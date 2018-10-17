Саудовская Аравия не ведет расследование против своего генконсула из-за пропавшего журналиста WPost

Власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генерального консула королевства в Стамбуле Мухаммеда Утайби из-за исчезновения журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на саудовскую газету Sabq, однако такого материала на странице издания нет. Sabq уже успела обвинить ряд медиа в распространении ложной информации.

Перед этим во время встречи государственного секретаря США с наследным принцем Саудовской Аравии, Мохаммад бин Салман заверил Майка Помпео в прозрачном расследовании исчезновения.

Накануне AP со ссылкой на источники сообщило, что полиция обнаружила "определенные доказательства" убийства Хашогги во время обыска в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист издания The Wahigton Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября, после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста Хашогги заявила, что прождала его под консульством 11 часов, но он так и не появился. Саудовские дипломаты, в свою очередь, утверждали, что Хашогги покинул консульство после непродолжительного пребывания там.

9 октября Турция получила разрешение на проведение обыска в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия обязана доказать свою версию о том, что пропавший журналист покинул здание дипучреждения.

Вскоре турецкая газета Sabah сообщила об идентификации группы из 15 человек, которые прилетели в Турцию из Саудовской Аравии в день исчезновения Хашогги и затем вернулись обратно.

Также сообщалось, что власти Турции располагают аудио- и видеодоказательствами того, что пропавшего журналиста пытали, а затем убили на территории консульства.

Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США через полгода после того, как ему запретили публиковать свои материалы, и даже писать в Twitter. Он неоднократно выступал с критикой политики дома Аль-Сауда, однако утверждал, что не является оппозиционером к королевской семье Саудовской Аравии.

По материалам: Интерфакс