Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд. за отмену ареста

Власти Саудовской Аравии требуют от принца аль-Валида бин Талала, задержанного по делу о коррупции, не менее 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается оплатить эту сумму, считая, что таким образом он признает вину. Вместе с тем он заявил, что готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., но при условии, что продолжит ее возглавлять.

Напомним, что по решению созданного в Саудовской Аравии Комитета борьбы с коррупцией в стране задержаны 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров. Всем задержанным предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. Генпрокуратура страны в понедельник объявила, что эти аресты лишь первый этап масштабной антикоррупционной войны.

Среди задержанных, которых держат в отеле класса "пять звезд", один из богатейших людей Ближнего Востока - миллиардер принц аль-Валид бин Талал, который занимал ранее пост министра финансов. Акции основанной им компании Kingdom Holding Corp за последние три сессии подешевели на 21%, во вторник падение составило 10%.

В ноябре 2017 года большинство саудовских принцев и миллиардеров, которых обвинили в коррупции, согласились передать часть своих средств в обмен на свободу.