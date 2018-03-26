Саудовская Аравия заявила о перехвате ПРО 7 баллистических ракет

Система противоракетной обороны Саудовской Аравии успешно перехватила и уничтожила семь баллистических ракет, выпущенных со стороны Йемена.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что в ночь на понедельник, 26 марта, территория Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена.

По словам представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией, всего было выпущено семь ракет, все они были перехвачены системой ПРО и уничтожены. При этом он уточнил, что три ракеты были направлены на столицу страны город Эр-Рияд.

Телекомпания опубликовала видео перехвата одной из ракет в своем Twitter.

По предварительным данным, обломки некоторых ракет упали на жилые районы.

Напомним, военный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в нем активное участие на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, в то время как основной противник Эр-Рияда Иран - на стороне повстанцев-хуситов. В результате боевых действий за время конфликта погибли более 10 тыс. человек. По оценкам ООН, от последствий конфликта страдают более 17 млн человек из 27- миллионного населения страны.

В декабре прошлого года военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную шиитскими повстанцами- хуситами с территории Йемена. Этот пуск стал вторым за месяц. Ранее, в ноябре, ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету вблизи международного аэропорта "Король Халид" в Эр-Рияде.

Сразу после этого 5 ноября военная коалиция заблокировала все порты и аэропорты в Йемене, тем самым прекратив поставки гуманитарной помощи. Первая гуманитарная помощь прибыла в Йемен только 25 ноября.