Саудовскую королевскую семью попытались убить ракетой

Шиитские повстанцы-хуситы запустили с территории Йемена ракету "Вулкан-2" по зданию королевского дворца, расположенного в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По данным агентства, которое ссылается на заявление хуситов, целью атаки были высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи, собравшиеся на совещание во дворце. Ракета была перехвачена системами ПВО Саудовской Аравии, данных о жертвах и разрушениях нет.

4 ноября хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия заявила, что ракету повстанцам предоставил Иран. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман обвинил Тегеран в акте "прямой военной агрессии".

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг эти обвинения и заявил, что "агрессивные действия" и "региональные провокации" Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - это боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Напомним, практически все саудовские принцы и миллиардеры Саудовской Аравии, которые получили обвинение в коррупции, дали согласие на передачу части своих активов и средств в казну, обменяв их на избавление от тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии у коррупционеров собирались конфисковать около 800 миллиардов долларов.

Всего же в рамках антикоррупционной кампании были арестованы более 60 принцев, крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников.