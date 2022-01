«Say YES to Ukraine»: По всьому світу пройде акція на підтримку України

У суботу, 22 січня, у День Соборності по всьому світу відбудеться масштабна акція «Скажи Україні ТАК/Say YES to Ukraine», яка стане продовженням попередньої кампанії Say NO to Putin.

Її організаторами є представники Руху опору капітуляції, відомі громадські діячі, українські громади Канади, США, Португалії, Греції, Австралії та інших країн.

Центральна подія відбудеться о 15.00 у Києві у вигляді ланцюга єднання на Софійській площі та буде підтримана українцями за кордоном.

«Кремль стягує ще більше військ до наших кордонів. Напруга зростає. Проте в Україні замість посилення обороноздатності продовжуються репресії, політичні конфлікти та енергетична криза. Українці мають взяти ініціативу у свої руки. Для цього треба об'єднатися та сказати Україні «Так», — зазначили організатори.