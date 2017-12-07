СБ ООН проведет срочное заседание из-за заявления Трампа по Израилю и Палестине

Восемь стран потребовали провести заседание Совета безопасности ООН из-за решения президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.

Так, запрос генсеку ООН о проведении заседания в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай.

Генсек ООН Антониу Гуттериш также не подержал решение Трампа.

"Я постоянно высказывался против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу будущее мира для израильтян и палестинцев", - заявил Гуттериш.

С критикой выступил также президент Палестины Махмуд Аббас. Он назвал Иерусалим "вечной столицей Палестины", а решение Трампа сравнил с отказом США от статуса посредника в переговорах о мире между Израилем и Палестиной.

Кроме того, премьер Британии Тереза Мэй публично заявила о несогласии с политикой США. По ее мнению, это не помогает мирному процессу.

Не поддержали решение Вашингтона президент Франции и канцлер Германии.

Напомним, в прошлом году Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая подчеркивает, что организация не будет признавать итогов шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Палестина же считает, что эта часть города должна считаться столицей палестинского государства.

Источник.info

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