Сегодня начинается Мюнхенская коференция по вопросам безопасности

Сегодня в Мюнхене, ФРГ, начинается международная конференция по вопросам безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Германии и примет участие в конференции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках конференции Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Как сообщал Укринформ, 56-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, которые нуждаются в обсуждении, нынче 27.

По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, "Украина остается важным пунктом европейской безопасности".