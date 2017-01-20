Сегодня состоится инаугурация Трампа

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

58-я церемония инаугурации президента США стартует в пятницу в 11:30 утра по местному времени, передает Укринформ.

Откроет церемонию оркестр морских пехотинцев, который также называют "личным президентским оркестром". Коллектив играет на инаугурациях с 1801 года.

В полдень по местному времени 20 января, Дональд Трамп будет приведен к присяге как 45-й президент США. Принимать присягу будет главный судья Верховного суда США Джон Робертс на западных ступенях Капитолия. Перед Трампом присягу примет вице-президент Майк Пенс.

После присяги Дональд Трамп выступит с речью. Инаугурационная речь президента США - это историческое выступление, цитаты из которого часто становятся очень известными.

Департамент внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций рассчитывает, что в торжествах примут участие 800-900 тыс. лиц.

Избранный президент прибыл в Вашингтон в четверг. Он остановился в отеле Trump International, который находится в нескольких кварталах от Белого дома и принадлежит Трампу.