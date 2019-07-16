Сегодня состоится заседание Совбеза ООН, инициированное РФ для обсуждения украинского закона

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" состоится во вторник, начало в 17:00 по Киеву, говорится на сайте СБ ООН.

По данным информагентства "Укринформ", перед началом заседания должно состояться традиционное заявление стран Европейского союза.

Сегодняшнее заседание созвала российская делегация для обсуждения украинского закона, который 16 июля вступил в силу. Это не первая попытка России вынести на обсуждение "языковой закон", однако ранее проведение такого заседания заблокировали партнеры Украины.

Украинская сторона настаивает на том, что этот закон является исключительно внутренним вопросом Украины и не имеет отношения к компетенции Совбеза.

Накануне постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что Украина и ее партнеры используют это заседание для обсуждения ряда актуальных вопросов: пятой годовщины сбития самолета рейса МН17, невыполнения Россией решения трибунала ООН об освобождении украинских моряков, эскалации в Донбассе и обстрела украинских медиков.

Верховная Рада 25 апреля приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов.

16 июля закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу. Согласно закону, среди прочего, президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители госучреждений, предприятий и ведомств, госслужащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медработники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Закон не распространяется на сферу частного общения и религиозную сферу.

По материалам Укринформ