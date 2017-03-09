Сегодня в Европарламенте будет рассмотрен "безвиз" для Украины

В комитете ЕС есть и противники предоставления безвизового режима Украине, однако их меньшинство и это не должно повлиять на принятие решения В ЕП готовы поддержать "безвиз". Фото: zn.ua

Евродепутаты сегодня возьмутся за проект резолюции по предоставлению безвизового режима Украине с ЕС на заседании Комитета по гражданским свободам юстиции и внутренних дел.

Как сообщает корреспондент телеканала "112 Украина" из Брюсселя, проект резолюции должны поддержать большинство членов комитета. Он также отметил, что могут быть и противники "безвиза" для Украины, однако их меньшинство.

"Очевидно, будут голоса "против" от ультралевых и ультраправых, но вряд ли количества противников безвиза хватит, чтобы заблокировать решение. В ЕС практически по всем нюансам безвиза с Украиной есть согласие".

Напомним, 28 февраля представители Европейского парламента и Совета Европейского счоюза согласовали отмену виз для граждан Украины.

"Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой лицами, ведущими переговоры от парламента и Совета во вторник", - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.