Сейм Литви одностайно закликав ЄС невідкладно надати Україні статус кандидата

Литовський Сейм одностайно підтримав резолюцію, у якій закликає Єросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ та відкрити переговори про членство.

За резолюцію проголосували 123 депутати. Як повідомляє Ukraine NOW, сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС та закликає до:

- прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину.

- щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань.

Як повідомляє lrt.lt, у резолюції зазначається, що Україна понад 10 років тому почала рух до членства, останні п'ять років зміцнює зв'язки з ЄС завдяки Угоді про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було б важливим сигналом підтримки для українців, які борються за майбутнє своєї країни.

"Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором - з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні", - зазначила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне, презентуючи текст резолюції.Як повідомляв УНІАН, 9 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна розраховує на підтримку країн-членів Євросоюзу щодо членства в ЄС на саміті у Версалі 11 березня.

Тим часом, як повідомила британський телеканал Sky News, лідери ЄС розходяться в думці, чи слід твердо поставити Україну на шлях членства, схваливши її заявку. Чиновник, який бере участь у підготовці саміту ЄС у Версалі, сказав на умовах анонімності, що всі лідери виступають за зміцнення зв'язків з Україною.