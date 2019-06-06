Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом

Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского союза против крымских татар в 1944 году. Об этом говорится на сайте литовского ведомства.

В общем, за принятие резолюции проголосовали 77 депутатов и 1 воздержался. В документе содержится призыв к международному сообществу демонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Также Сейм Литвы осуждает российскую оккупацию Крыма и нарушения прав людей на полуострове.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины - крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ", - говорится в заявлении.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944- го года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МИД призывал признать геноцидом депортацию крымских татар. В ведомстве напомнили, что насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселение жизненных условий, которые привели к массовым смертей крымских татар, особенно детей и женщин; ограничение элементарных средств к существованию