Секретная служба США будет использовать для Трампа псевдоним "Магнат", супруга будет "Музой", а дочь - "Чудом"

"Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы. Обычно все они начинаются с одной и той же буквы. Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп - Muse ("Муза"), а его дочери Иванке - Marvel ("Чудо")", - сообщил в пятницу сайт ShareAmerica, созданный Госдепартаментом США.

Рассказывая о малоизвестных фактах о новом президенте, издание отмечает, что после инаугурации Трамп станет вторым президентом США, в честь которого была открыта звезда на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. В 2007 году он удостоился этой чести за успешную работу продюсера и ведущего телевизионного реалити-шоу "Кандидат".

В 1960 году свою звезду на аллее славы получил актер Рональд Рейган.

Много лет назад, рассказывает сайт, будущий президент сказал, что не любит рукопожатий, так как "помешан на чистоте". Однако в ходе избирательной кампании он без труда преодолел эту неприязнь. "Я политик. Можете себе представить, что произойдет, если я скажу, что отказываюсь пожать кому-то руку?" - сказал Д.Трамп.

По оценкам, за год президент США обменивается рукопожатиями около 65 тыс. раз.