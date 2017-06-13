Секретная служба США не записывала разговоры Трампа в Белом доме, - WSJ

У Секретной службы США нет аудиозаписей или стенограмм разговоров президента Дональда Трампа, записанных в Белом доме. Об этом сообщили в ведомстве, передает The Wall Street Journal.

В то же время там не исключают что подобные записи могла вести другая организация.

Издание отмечает, что вопрос о возможных записях бесед Трампа появился после того, как он опубликовал сообщение в Twitter про бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!", - написал Трамп.

Администрация президента, отказалась отвечать на вопросы издания о наличии каких-либо записей - пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что он "не в курсе", а его заместитель Сара Хакаби Сандерс пошутила, что "не собирается заглядывать под каждый диван" для проверки наличия прослушки.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в трусости из-за того, что он организовал утечку в СМИ содержания их разговоров.