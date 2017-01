Семь интересных фактов церемонии инаугурации президента США.

Инаугурация Трампа: топ фактов о церемонии

Сегодня, 20 января, в полдень (около 19.00 по киевскому времени) состоится инаугурация Дональда Трампа

Politeka рассказывает о самых интересных фактах церемонии инаугурации президента США.

1. Первая инаугурация прошла в Нью-Йорке

Именно Нью-Йорк являлся столицей американского государства по состоянию на 30 апреля 1789 года. Города Вашингтон тогда еще даже не существовало. А первым президентом США станет человек, в честь которого и назовут новую столицу государства - Джордж Вашингтон.

6 апреля было объявлено, что "достопочтенного Джорджа Вашингтона" выбрали президентом "единогласно". Новость об избрании дошла до имения Вашингтона лишь через несколько дней. 30 апреля под артиллерийские залпы и звон церковных колоколов в здании Конгресса прошла первая инаугурация президента в истории США.

В 1801 году Томас Джефферсон станет первым президентом, который произнесет текст присяги в новой столице - Вашингтоне.

2. "И да поможет мне Бог"

Во время своей инаугурационной речи 1789 года Джордж Вашингтон, держа левую руку на Библии, произносил слова, записанные в Конституции США.

"Торжественно клянусь, что я буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и обещаю делать все, что в моих силах, чтобы исполнять и защищать Конституцию США", - произносил он текст, который поныне повторяют все американские президенты.

После прочтения присяги Вашингтон, тяжело вздыхая, произнес: "И да поможет мне Бог" (So help me God). Фраза стала традиционной и повторяется чуть ли не каждым новоизбранным президентом.

3. Самая длинная инаугурационная речь погубила президента

Речь является обязательным атрибутом инаугурации новоизбранного президента. Она декларирует принципы новой администрации, руководствуясь которыми, она будет управлять страной всю каденцию.

В 1817 году Джеймс Монро положил начало традиции, которая существует до сих пор. Свою инаугурационную речь он произнес на открытом воздухе. Через 24 года жертвой данной традиции станет девятый президент США Гаррисон.

Именно Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную речь в истории инаугураций президентов. Его речь в 1841 году длилась почти два часа. В день инаугурации 4 марта погода была ветрена и дождлива. Гаррисон шел от Белого дома к зданию Капитолия. Он простудился и умер от пневмонии через месяц после инаугурации. Таким образом, Гаррисон стал первым человеком, который умер на посту президента США.

4. Присягу президента принимает председатель Верховного суда США

Де-юре привести президента к присяге может любое должностное лицо. Но по традиции такая обязанность возложена на председателя Верховного суда США.

Исключениями из этой традиции являются случаи вступления в должность главы государства вице-президентов после смерти их предшественников. Так, Калвина Кулиджа в 1923 году приводил к присяге его отец, который в то время был публичным нотариусом. Из-за сомнений относительно законности президентской присяги церемонию впоследствии повторили.

Интересно, что дважды в истории США президента приводил к присяге бывший президент. Так было во времена пребывания в должности председателя Верховного суда США экс-президента Уильяма Тафта. Тафт приводил к присяге все того же Калвина Кулиджа после избрания того в 1925 году и Герберта Гувера в 1929-м.

5. Франклин Рузвельт - первый, кто произнес президентскую присягу 20 января

В 1937 году Франклин Делано Рузвельт стал первым президентом США, инаугурация которого прошла 20 января. Все американские президенты после Рузвельта принимают присягу именно в этот день.

Причиной такого решения Рузвельта стало принятие 20-й поправки к Конституции, которая установила, что новый президент получает власть 20 января. Это поставило точку под столетней традицией принятия президентом и вице-президентом своих полномочий 4 марта. Целью принятия поправки было сокращение периода "междуцарствования", когда новоизбранный президент еще не принял полномочия, а старый уже лишен некоторых прав, в частности возможности объявления войны или заключения мира.

6. Обязательный элемент инаугурации - президентский бал

Традицию организации инаугурационного бала положил Джордж Вашингтон, устроив торжество в зале для собрания городской ассамблеи Нью-Йорка. Первый бал в Вашингтоне провел Джеймс Мэдисон в 1809 году.

Многовековая традиция нарушалась несколько раз. Президент Вудро Вильсон в 1914 году посчитал, что танцы нарушат торжественность момента. А Франклин Рузвельт не провел ни единого бала, хоть избирался президентом рекордные четыре раза. Рузвельт ссылался то на Великую депрессию, то на Вторую мировую войну. Истинной причиной такого решения президента, по-видимому, была его инвалидность, которую Рузвельт скрывал долгие годы.

Возродил традицию баллов Гарри Трумэн в 1949 году. Его преемник Дуайт Эйзенхауэр решился дать сразу два бала, а Джон Кеннеди устроил пять балов. Рональд Рейган переплюнул демократа дав 10 балов. Но 20 января 1997 года Билл Клинтон установил новый рекорд. Он дал одновременно 14 балов, побывав со своей супругой Хиллари на каждом из них.

7. Рекордная инаугурация

В 2009 году инаугурация Барака Обамы стала самой дорогой в истории США, а в 2013 году - самой посещаемой.

Во время подготовки к первой инаугурации Обамы мэр Вашингтона, а также губернаторы соседних со столицей штатов Мэриленд и Вирджиния направили в Белый дом письмо, в котором сообщили, что их расходы на инаугурацию Обамы составят в общей сложности около $75 миллионов. Добавим к этой сумме еще $45 миллионов расходов от президентского инаугурационного комитета и получаем рекордное по стоимости шоу.

Предыдущий рекорд удерживал Джордж Буш-младший, вторая инаугурация которого в 2004 году обошлась в $57 миллионов.

Вторая инаугурация Обамы стала самой посещаемой. В 2013 году за церемонией "в живую" наблюдали, по оценкам полиции, от 600 до 800 тысяч человек.

Politeka

https://politeka.net