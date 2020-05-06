Сенат Франції підтримав продовження режиму НС до 10 липня

Сенат Франції в першому читанні проголосував за проект закону про продовження до 10 липня надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Законопроект підтримали 240 депутатів, "проти" висловилися 25 членів парламенту. Ще 80 утрималися від голосування.

Очікується, що текст документа розглянуть на комітеті у середу на Національному зборах. Остаточно законопроект повинні затвердити до вихідних.

Зазначимо, що початковий проект закону передбачав продовження надзвиячайного стану до 24 липня.

Документ, зокрема, передбачає нові обмежувальні заходи, такі як обов'язковий карантин після прибуття до Франції, а також введення так званої "інформаційної системи" для відстеження пацієнтів, хворих на коронавірус, та їх контактів.

Раніше Сенат Франції відхилив урядовий план виходу з карантину.

Нагадаємо, у Франції планували з 11 травня почати пом'якшення карантинних заходів. В країні хотіли послабити обмеження на пересування людей, а також відкрити дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.