Сенат Польши отклонил законопроект против "украинского национализма"

В Польше Сенат отклонил проект закона, который предусматривает среди прочего запрет пропаганды "украинского и литовского национализма", передает "Еспресо.TV".

Сенаторы по представлению спикера Станислава Карчевского отозвали из Сейма проект поправки к закону, который запрещает пропаганду коммунизма и всех тоталитарных режимов в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения. Проект поправки предусматривал также расширение применения этого закона, в частности, "украинского и литовского национализма".

Как сообщалось, 23 февраля в Польше на заседании комиссий Сената депутаты проголосовали против отзыва законопроекта о запрете пропаганды тоталитарных символов, в частности, "украинского национализма".

В декабря 2016 г. Сейм Польши уже отменял рассмотрение законопроекта, которым предлагалось приравнять украинский национализм к "другим тоталитарным режимам".

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.

