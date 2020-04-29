Сенат Румунії відхилив проект щодо угорської автономії

Сенат Румунії відхилив проект про автономію Секейського краю, де компактно проживає угорська національна меншина Румунії. За це рішення після 2- годинних дебатів проголосували 126 з 135 присутніх сенаторів. Підтримали законопроект тільки представники Демократичного союзу угорців Румунії, повідомляє Європейська правда з посиланням на румунське ЗМІ.

Проект, ініційований Демократичною спілкою угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу повинні були увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Автономія отримала б свого президента строком на чотири роки. Угорська мова повинна була стати офіційною і використовуватися в державних установах; передбачалося вільне використання "символіки угорської нації".

Обговорення проекту стало у країні темою No1 після того, як він вступив в силу за процедурою "мовчазної згоди" палати депутатів. 25 березня пройшов кінцевий термін, до якого повинна бути обговорена і проголосована ініціатива, тому парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа.

В тому, що про законопроект "забули", Національна ліберальна партія почала звинувачувати Соціал-демократичну партію, заявляючи, що вона приховано домовилася про "мовчазне схвалення" з Демократичною спілкою угорців Румунії.

"Цей нормативний акт пройшов за процедурою "мовчазного схвалення", тому що ті, хто очолює палату, не поставили його на порядок денний", - заявив прем'єр Людовік Орбан.

Ініціатори законопроекту, депутати Демократичного союзу угорців Румунії, вважають, що законопроект відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Вони заявляють, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави.

Уряд Румунії виступав проти прийняття законодавчого акта. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проект порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною та неподільною державою.

Секеі - одна з етнографічних груп, що становить угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеі домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 мільйонів етнічних угорців в Румунії, у тому числі близько 700 тисяч секеїв в східній Трансільванії, десятиліттями перебувають у центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

Також, Угорщина запропонувала Україні шляхи вирішення "мовного питання". За словами Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сиярто, і українська і угорська цілі можуть бути досягнуті.

Раніше, в угорській громаді Закарпаття залишилися незадоволені прийнятим Верховною Радою законом "Про повну загальну середню освіту".

За матеріалами: Європейська правда