Сенат США хочет запретить Трампу самостоятельно принимать решение об отмене санкций против РФ

Сенаторы США собираются внести законопроект, который запретил бы президенту США Дональду Трампу без одобрения Конгресса снимать с РФ санкции, наложенные на нее президентом Бараком Обамой. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает АВС.

Он говорит, что есть ряд сенаторов, недовольных возможностью Трампа отменить санкции против России. По это причине, Шумер вместе с сенатором- демократом Беном Кардином хотят на следующей неделе внести законопроект, согласно которому Трамп не сможет отменить или ослабить санкции против России в обход Конгресса.

Также законопроект поддержали два республиканских сенатора, которые славятся своей критикой РФ, - Джон Маккейн и Линдси Грема.

Кроме того, Шумер обвинил Россию в причастности к событиям в Украине, угрозе балтийским странам и вмешательстве в выборы президента США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Сенат США поддержал кандидатуру Джеймса Маттиса на должность главы Пентагона.