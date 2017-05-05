Сенат США одобрил выделение Украине 560 млн долларов финпомощи

В четверг, 4 мая, Сенат США одобрил законопроект о бюджете объемом в 1,1 трлн долларов, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, по данным дипломатов, на военную помощь Украине до конца бюджетного года американское правительство должно выделить не менее 238 млн долларов.

Согласно сообщению, проект бюджета США позволит правительству функционировать до 30 сентября и избежать частичного закрытия федеральных ведомств.

Однако из документа были исключены некоторые положения, которые президент США Дональд Трамп считает своими главными приоритетами.

В целом, законопроект увеличивает военные расходы на 19,9 млрд долларов, по сравнению с 2016 финансовым годом, что меньше, чем предлагал Трамп. В законопроект не был включен главный запрос президента о выделении финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

Достигнута двухпартийная бюджетная договоренность означает, отмечает издание, что работа правительства США после окончательного утверждения бюджета будет профинансирована до конца сентября.

Теперь этот документ должны одобрить Конгресс и президент.

Напомним, США выделят Украине 37,5 млн долларов на борьбу против СПИДа.