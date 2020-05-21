Сенат США планує допитати Байдена-молодшого через "плівки Порошенка"

Очолюваний республіканцями комітет Сенату США з внутрішньої безпеки і урядових справ проголосував за виклик Хантера Байдена на допит у справі про втручання його батька Джо Байдена, основного суперника президента Дональда Трампа, у внутрішню політику України, передає Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки і уряд Сенату підтримали, причому кожен республіканець проголосував "за", а кожен демократ проголосував "за", щоб затвердити повістку в суд через документи, пов'язані з роботою, яку молодший Байден виконував для української енергетичної компанії Burisma.

Голова комісії, сенатор Рон Джонсон запросив цю повістку для отримання інформації від Blue Star Strategies, фірми у зв'язках з громадськістю, яка працювала з Burisma. Розслідування Джонсона посилилося після суду у справі про імпічмент Трампа в цьому році. Він планує оприлюднити звіт в найближчі місяці.

Як повідомлялося, екс-"регіонал" і діючий позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами народного депутата, аудіофайли він отримав від журналістів- розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. На записі співрозмовники обговорюють виділення Сполученими Штатами Україні 1 млрд доларів допомоги, а також звільнення генпрокурора Віктора Шокіна.

Порошенко звинуватив Офіс президента і олігарха Ігоря Коломойського у провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України у разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" відредагованою нісенітницею.

Тим не менш, Офіс генпрокурора зареєстрував у відношенні Порошенка кримінальне провадження за статтями "держзрада" і "зловживання владою".

За даними "Європейської правди", Державний департамент США нагадав МЗС України про неприпустимість втручання в американські вибори.