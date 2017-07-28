Сенат США поддержал ужесточение санкций против России

Сенат США проголосовал почти единогласно за введение новых санкций против России.

Об этом сообщает CNN.

"США должны направить решительное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть атаки на нашу демократию", - заявил, выступая перед голосованием Сената, республиканец Джон Маккейн.

Сенаторы отдали 98 голосов за и двое высказались против.

Теперь законопроект будет отправлен в Белый дом на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Если он решит наложить вето, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в обеих палатах, чтобы преодолеть вето.

Напомним, 26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

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