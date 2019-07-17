Сенат США принял резолюцию, посвященную Революции достоинства Украины

Верхняя палата Конгресса (Сенат) США принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства Украины.

Посольство Украины в США сообщает в Facebook, что решение приняли единогласно. Соавторами резолюции выступили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партии.

В документе идет речь о том, что Сенат США приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении Украины к нормам и стандартам НАТО, а также в усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО.

Верхняя палата Конгресса США приветствует избрание на свободных выборах украинцами президента Владимира Зеленского и ожидает мирных и справедливых парламентских выборов.

В резолюции подчеркивается, что Сенат подтверждает "неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства", а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе.

Сенат подтвердил непризнание аннексии Россией Крыма и осудил российскую агрессию, в частности нападение на украинские корабли в Керченском проливе.

Кроме того, сенаторы приветствовали создание Православной Церкви Украины - "важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния".

В документе также декларируется поддержка всем украинским политзаключенным и военнопленным, которых содержат в России и подконтрольных ей территориях.

В конце 2013-го - начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти - президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18-20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.