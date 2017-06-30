Сенат США упростил процедуру одобрения новых санкций против России

Сенат США внес "технические поправки" в законопроект, который вводит новые санкции против России

Об этом заявил председатель Комитета по международным делам Боб Коркер, передает "Голос Америки".

По его словам, эти "небольшие изменения" не меняют суть документа, но позволят верхней палате утвердить законопроект, не прибегая к процедуре голосования. Он также рассказал, что сенаторы пришли "к единому мнению" и выступают за немедленное принятие нового санкционного пакета.

Коркер считает, что законопроект о санкциях против РФ может быть утвержден до личной встречи президентов Трампа и Путина, которая должна состояться на следующей неделе в Германии.

Напомним, 14 июня Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий усиление уже существующих санкций, введенных американскими властями против нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе.

15 июня Сенат США завершил оформление усиленных санкций против России.

Впоследствии в Белом доме заявили, что законопроект с усиленным пакетом санкций против России, который был принят почти единогласно, не имеет юридической силы из-за нарушения процедуры его утверждения.

