Сенат США утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР

Американский сенат объявил, что утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР.

Согласно итогам голосования, 92 сенатора поддержали его кандидатуру, а двое проголосовали "против".

Таким образом, К.Рей сменил на посту руководителя ФБР Джеймса Коми, отправленного в отставку президентом США Дональдом Трампом.

Кандидатура 50-летнего юриста и политика К.Рэя, с 2003 по 2005 год занимавшего пост замгепрокурора США, была предложена Д.Трампом весной 2017 года. В июле кандидата единогласно поддержал сенатский комитет по юридическим делам.