Сенат США утвердил нового главу Федеральной резервной системы

Сенат Соединенных Штатов утвердил инвестиционного банкира, федерального губернатора Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters.

За утверждение 64-летнего Пауэлла в контролируемом Республиканской партией Сенате проголосовали 84 представителя, против - 13.

"Пауэлл будет центром обеспечения безопасной и надежной финансовой системы, поддерживая энергичную, растущую экономику. Он будет играть ключевую роль в закреплении федеральных правил", - заявил на сенатском заседании председатель банковского комитета, сенатор Айдахо Майк Крэйпо.

Как отмечает агентство, в Центральном банке США назревает дискуссия о том, стоит ли Пауэллу переосмысливать подход страны к инфляции и влияние недавней налоговой реформы на экономику страны.

Юрист по образованию Пауэлл в прошлом занимал пост министра финансов США, он сменит на посту Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале.

Напомним, в ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы.