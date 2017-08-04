Сенат США утвердил нового главу USAID

Сенат США утвердил бывшего конгрессмена Марка Эндрю Грина (Mark Andrew Green) в должности главы Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Мы приветствуем сегодняшнее (3 августа - ред.) утверждение Сенатом Марка Эндрю Грина в должности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что будучи членом Конгресса, послом США, членом Совета директоров Корпорации относительно вызовов тысячелетия, а также президентом Международного республиканского института, Грин засвидетельствовал свою благосклонность к программам развития, которые дают ощутимые результаты.

Ранее американское издание Foreign Policy обнародовало документ, который подтвердил серьезные сокращения финансирования программ Госдепартамента и USAID в поддержку развивающихся стран.

Как сообщалось в апреле, США намерены сократить помощь Украине на 70%. Киев получит $177 млн вместо $570 млн.