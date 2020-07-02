Сенат США відхилив поправку про виведення військ з Афганістану

Сенат США відхилив спробу сенатора-республіканця Ренда Пола включити пропозицію про виведення американських військ з Афганістану в законопроект про оборонну політику.

60 сенаторів виступили проти запропонованої Полом поправки, а 33 підтримали її.

Поправка передбачала виведення військ з Афганістану протягом року і виплату військовим премії в розмірі $ 2,5 тис.

"Наша поправка остаточно і безповоротно покладе край війні в Афганістані", - заявляв Пол.

Тим часом сенатор-республіканець Джеймс Інгоф закликав сенаторів проголосувати за скасування поправки, заявивши, що вона не є "найкращим способом" покласти край війні в Афганістані.

"Поправка наказує виведення військ з Афганістану на основі календаря, а не на підставі виконання умов", - сказав Інгоф.

У лютому адміністрація Трампа підписала угоду з талібами, згідно якої до середини липня американські війська скоротять свою присутність до 8тис.600 людей за умови, що рух "Талібан" буде дотримуватися угоди.

Тим часом, у кінці червня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій повідомляла з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, що російська військова розвідка нібито пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. За інформацією видання, це відбувалося в розпал переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Автори статті стверджували, що президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, проте, як говорилося в матеріалі, той поки не вирішив, як слід реагувати. Аналогічну інформацію опублікувала газета The Washington Post. За її даними, в результаті змови загинули кілька американських військовослужбовців.

Зі свого боку, члени Палати представників Конгресу США Джейсон Кроу і Ліз Чейні заявили журналістам, що збираються запропонувати поправку, яка зажадає від адміністрації надати Конгресу інформацію про будь-яку програму винагород афганським бойовикам і участі в ній Росії.