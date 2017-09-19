Сенат США запретил использование антивируса Касперского государственными учреждениями

Сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования продукции "Лаборатории Касперского" американскими государственными учреждениями.

Об этом сообщает Reuters.

Поправка было включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. За него проголосовали 89 сенаторов, восемь выступили против. Принятый законопроект запрещает использование программ "Лаборатории Касперского" в гражданских и военных ведомствах.

Напомним, что ранее МВБ США призвало все гражданские государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты Касперского, однако силовые структуры неподконтрольны директиве. Ранее агенты Федерального бюро расследований посетили не менее 10 сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США.

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Ранее американские сенаторы подозревали, что компания Касперского может быть связана с российской разведкой, а ее программы используются для хакерских атак на американские компьютерные системы. Агентство Bloomberg сообщило, что имеет данные о сотрудничестве компании с российскими спецслужбами. В частности, издание ссылается на информацию, полученную от нынешних и бывших работников. По их словам, с 2012 года "Лабораторию Касперского" покинули высокопоставленные менеджеры, на место которых пришли люди, имеющие тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами.

"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения МВБ США в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве.

© По материалам Reuters / О.К.